CNN: Apple сообщила о падении спроса на iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Kорпорация Apple предупредила поставщиков комплектующих для своей продукции, что спрос на смартфоны iPhone снижается.

Как сообщила телекомпания CNN, Apple сказала поставщикам, чтобы они снизили объемы производства компонентов для ее устройств примерно на 20%. Это свидетельствует о том, что компания признает падение спроса на устройства ее производства, отмечается в материале.

Год назад корпорация заказала у своих поставщиков комплектующие, необходимые для производства примерно 100 млн смартфонов, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus and iPhone X. В этом году Apple заказала компоненты для производства лишь 80 млн гаджетов.

Как сообщает CNN, инвесторы компании ранее уже выражали опасения по поводу снижения продаж iPhone в мире. В течение первого квартала текущего года Apple продала 52,2 млн смартфонов. Аналитики прогнозировали, что данная цифра составит более 53 млн устройств. В пятницу акции Apple упали на 2%.

Основанная в 1976 году Apple производит, в частности, смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod, а также другую технику. Рыночная капитализация корпорации со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) превышает $900 млрд.