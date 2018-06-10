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CNN: Apple сообщила о падении спроса на iPhone

Экономика и бизнес
10 июня, 12:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

По данным телеканала, корпорация указала поставщикам снизить объемы производства комплектующих примерно на 20%

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© EPA-EFE/OMER MESSINGER

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Kорпорация Apple предупредила поставщиков комплектующих для своей продукции, что спрос на смартфоны iPhone снижается.

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Как сообщила телекомпания CNN, Apple сказала поставщикам, чтобы они снизили объемы производства компонентов для ее устройств примерно на 20%. Это свидетельствует о том, что компания признает падение спроса на устройства ее производства, отмечается в материале.

Год назад корпорация заказала у своих поставщиков комплектующие, необходимые для производства примерно 100 млн смартфонов, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus and iPhone X. В этом году Apple заказала компоненты для производства лишь 80 млн гаджетов.

Как сообщает CNN, инвесторы компании ранее уже выражали опасения по поводу снижения продаж iPhone в мире. В течение первого квартала текущего года Apple продала 52,2 млн смартфонов. Аналитики прогнозировали, что данная цифра составит более 53 млн устройств. В пятницу акции Apple упали на 2%.

Основанная в 1976 году Apple производит, в частности, смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod, а также другую технику. Рыночная капитализация корпорации со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) превышает $900 млрд.

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