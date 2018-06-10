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Депутат ГД: Сирия считает Средиземное море единственным выходом на международную торговлю

Экономика и бизнес
10 июня, 13:36 дата обновления: 10 июня, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

По словам депутата Госдумы Дмитрия Саблина, сирийский лидер поддержал соглашение между Тартусом и Севастополем

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Средиземное море является единственным выходом на международную торговлю для Сирии, заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад на встрече с делегацией РФ. Об этом рассказал журналистам в воскресенье после встречи с сирийским лидером депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который возглавляет находящуюся в Сирии российскую делегацию.

"Асад поддержал соглашение между Тартусом и Севастополем: это очень важное направление работы. Мы находимся в международной блокаде. Единственный выход на международную торговлю - Средиземное море", - сказал парламентарий.

Ранее Саблин говорил, что соглашение о сотрудничестве между Севастополем и сирийским Тартусом может быть подписано в конце июля. По его словам, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пригласил главу Тартуса посетить город в День Военно-морского флота (последнее воскресенье июля - прим. ТАСС). Парламентарий уточнил, что проект соглашения в настоящее время проходит согласования в российских ведомствах, в частности, в Минэкономразвития.

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