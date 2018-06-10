СМИ: Трампу понравилась идея запустить сеть McDonald's в КНДР

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу понравилась идея запустить сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в КНДР по мере урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, американский лидер поддержал предложение о появлении в КНДР американских коммерческих организаций, и McDonald's в частности. Портал отмечает, что представители президента также рассматривают возможность пригласить в Соединенные Штаты гимнастов из КНДР и симфонический оркестр Пхеньяна с целью начать постепенное улучшение отношений, в том числе и в культурной сфере.

Как подчеркивают в вашингтонской администрации, для этого КНДР необходимо начать процесс денуклеаризации. "Все будет зависеть от того, что он [Трамп] получит взамен. Должна начаться денуклеаризация", - отметил источник Axios.

Ранее портал сообщил, что президент США готов рассмотреть вопрос об установлении официальных отношений с КНДР, а также об открытии посольства США в Пхеньяне.

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны.

Историческая встреча лидеров КНДР и США пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ранее заявлял Трамп, он также больше не хочет использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР на фоне перспектив нормализации диалога между странами.