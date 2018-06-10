Советник Трампа заявил, что США пока не будут выходить из NAFTA

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не будет выходить из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Канадой и Мексикой, однако перспективы переговоров по внесению в него существенных изменений остаются неясными. Об этом заявил в воскресенье глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу CBS.

"Мы не уйдем из NAFTA. Мы активно участвуем в переговорах", - отметил он.

Кадлоу указал на возможность заключения двух раздельных соглашений с Оттавой и Мехико в формате NAFTA. По его словам, в связи с "предательством" со стороны канадского премьер-министра Джастина Трюдо на саммите G7 у сторон может не получиться перезаключить соглашение. "Я не знаю [смогут ли стороны достигнуть соглашения], потому что я вновь вспоминаю крайне прискорбные заявления Трюдо, его предательство. Он предал Трампа", - считает советник.

Соглашение между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию Трампа стороны уже около десяти месяцев ведут консультации о фактическом перезаключении этой договоренности на новых условиях. Президент США сообщил 1 июня, что Вашингтон не исключает свертывания NAFTA и перехода на двусторонние договоренности аналогичного содержания с Канадой и Мексикой.