Второй турбогенератор энергоблока №1 Курской АЭС включен в сеть после ремонта

КУРСК, 10 июня. /ТАСС/. Второй турбогенератор энергоблока №1 атомной электростанции под Курском включили в сеть после завершения ремонтных работ. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Курской АЭС.

"10 июня турбогенератор №2 первого энергоблока включен в сеть. На энергоблоке выполнены ремонтные работы на оборудовании контура многократной принудительной циркуляции. Включение выполнено в соответствии с требованиями технологического регламента", - сказали в пресс-службе.

На данный момент на Курской АЭС продолжают работать на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблоки №№1, 3, 4. На энергоблоке №2 с 31 марта выполняется плановый текущий ремонт. Энергоблок №3 по заявке, согласованной с Объединенным диспетчерским управлением энергосистемой Центра и концерном "Росэнергоатом", разгружен и функционирует на мощности в 50%.

Курская АЭС в составе концерна "Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт.

Курская АЭС-2 строится как станция замещения взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Как ожидается, ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции.