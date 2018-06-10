Китай рассматривает возможность участия в проекте "Арктик СПГ-2"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пекин и Москва обсуждают возможность вхождения китайской CNPC в проект строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2". Об этом в эфире Первого канала заявил в воскресенье глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сейчас обсуждается вопрос развития проекта "Арктик СПГ". Это новый проект по строительству завода по сжижению газа. Речь идет о вхождении китайских партнеров в проект по аналогии с "Ямал СПГ", - сказал он.

Ранее председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон заявлял, что компания готова рассмотреть предложения о покупке доли в проекте "Арктик СПГ-2" от своих партнеров по проекту "Ямал СПГ". С соответствующим предложением пока выступила только французская компания Total, которая купит у "Новатэка" 10% в проекте.

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа.

"Арктик СПГ-2" - второй завод "Новатэка" по производству СПГ, запуск которого на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2023 году. Его мощность составит порядка 19,8 млн тонн СПГ в год.