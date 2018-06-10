В Сербии цена дизельного топлива за литр превысила 100 рублей в местной валюте

БЕЛГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Стоимость одного литра дизельного топлива на автозаправках в Сербии в эти выходные составила 163,9 сербских динар, что эквивалентно 102 рублям 43 копейкам по действующему обменному курсу Нацбанка Сербии.

Стоимость горючего в стране выросла с начала года в среднем на 9 динар (5,6 рубля) за 1 литр и на 11 динар (6,8 рубля) за литр дизельного топлива. Цены на заправках крупных нефтяных компаний в Белграде и его окрестностях составляют в среднем 154 динара за литр 95-го бензина (96 рублей 25 копеек), 161,9 динар за литр 98-го бензина (101 рубль 18 копеек) и 163 динара за 100-й бензин (102 рубля).

Бензиновый протест

Высокая цена на горючее стала на прошедшей неделе поводом для протестов в некоторых городах Сербии. Как сообщило национальное телевидение страны, в пятницу протестующие требовали снижения акцизов на бензин и дизельное топливо.

В результате акций было сильно затруднено или заблокировано движение пассажирского транспорта. Столичная служба скорой помощи сообщала тогда, что в вечерние часы зафиксированы многочисленные опоздания медиков по срочным вызовам из-за пробок на улицах. В субботу и воскресенье организаторы попытались повторить акцию, а также расширить ее на Боснию и Герцеговину, но в отличие от вечера пятницы с традиционно напряженной ситуацией на дорогах, протест поддержки не получил.

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал в воскресенье ситуацию с ценами на топливо. По его словам, хаоса в стране нет, а протесты автомобилистов политически мотивированы и преследуют цель ослабления позиции Белграда перед принятием ключевого решения по вопросу Косово.

Сербский лидер пояснил, что властям трудно регулировать ценообразование в сфере горючего, поскольку бывшие прозападные руководители Сербии, которые сейчас организовывают протесты, продали государственную компанию NiS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Он также обратил внимание, что многие услуги и товары в Сербии строят намного дешевле, чем в Европе.

Подорожание горючего на Балканах

Сербские эксперты объясняют подорожание горючего в стране укреплением доллара. В то же время с аналогичными проблемами столкнулись и другие страны Балканского региона. Ранее черногорские эксперты заявили, что бездействие властей этой страны в вопросе цен на бензин может привести к социальному бунту.

В настоящее время в Черногории цена за литр "евродизеля" составляет €1,3 (94,4 рубля). Бензин, аналогичный российскому Аи-95, стоит €1,41(102,38 рубля), а бензин "евросупер-98" стоит €1,44 за литр (104,56 рубля).

В Хорватии цена литра дизельного топлива составляет 10 кун (98,47 рубля), бензин "евросупер-95" стоит 10,55 кун (103,88 рубля), бензин "евросупер-100" - 11,04 куны (108,71 рубля).