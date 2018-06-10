Минфин Украины не рассматривает сценарий невыдачи пятого транша МВФ

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Министерство финансов Украины не прорабатывает сценарий, при котором страна может не получить пятый транш Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщила и. о. главы украинского минфина Оксана Маркарова в опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times.

"В любом случае для нас важно оставаться в программе. Мы не проектируем ситуацию, в которой мы не получим средства МВФ", - сказала она.

Маркарова отметила, что сейчас с МВФ "ведутся переговоры по цене на газ и реформам энергетического рынка". "Мы надеемся завершить их в ближайшее время и ожидаем получить транш от МВФ осенью. Чем быстрее мы его получим, тем лучше... это будет свидетельствовать о том, что мы продвигаемся вперед в реализации нашей программы реформ, и станет очень хорошим сигналом для инвесторов", - добавила исполняющая обязанности министра.

Глава Национальный банк Украины (НБУ) Яков Смолий в интервью изданию "Зеркало недели" ранее заявлял, что регулятор подготовил "несколько проработанных альтернативных сценариев и даже продуманные критерии, по которым будут внедряться те или иные меры в случае наступления той или иной ситуации". При реализации этих критериев, отметил Смолий, "придется перейти к более жесткой монетарной политике и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введения валютных ограничений".

МВФ, завершая в начале апреля 2017 года третий программный обзор, подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле 2017 года Владимир Гройсман признал, что Фонд вынужден отложить на более поздний срок предоставление очередного кредита на $1,9 млрд. В дальнейшем стало известно, что транш может быть выделен не ранее середины весны 2018 года, однако этого так и не произошло, а нынешняя программа с МВФ истекает в марте 2019 года.