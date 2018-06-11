В Ганновере открывается выставка информационных технологий CeBIT

ГАННОВЕР, 11 июня. /ТАСС/. Крупнейшая в мире выставка-ярмарка информационных и телекоммуникационных технологий CeBIT 2018 начинает в понедельник работу в Ганновере. В ней участвуют около 2,8 тыс. экспонентов из порядка 70 стран, включая Россию.

По данным организаторов, в центре внимания выставки - дигитализация и ее влияние на все отрасли экономики и общество, развитие искусственного интеллекта, робототехника и автономный транспорт. Как отметил глава выставки, член правления компании Deutsche Messe AG, выступающей организатором мероприятия, Оливер Фрезе, в 2018 году CeBIT приобретет характер фестиваля и будет активно использовать новые форматы для привлечения внимания к отрасли, прежде всего, молодого поколения.

"Классические представители сферы информационных технологий широко представлены на CeBIT, но молодые, креативные люди пока участвуют в недостаточном количестве", - считает он. Впервые на выставке состоятся концерты, будет активно использоваться формат ток-шоу.

CeBIT проводится в Ганновере ежегодно с 1986 года и является самой большой в мире платформой для демонстрации и внедрения новейших информационных и телекоммуникационных технологий и программного обеспечения в различных областях жизни человека. Среди участников CeBIT - предприниматели, экономисты, компьютерные специалисты, политики, издатели. Выставка будет работать до 15 июня.

Решения российских компаний

На выставке в Ганновере в 2018 году будут широко представлены решения российских компаний. Часть из них будет сосредоточена в павильоне РФ, к примеру, разработчик очков виртуальной реальности (VR) и VR-приложений Fibrum. "Fibrum будет впервые участвовать на выставке CeBIT, которая является европейским CES. Для нас это отличная возможность представить наш новый продукт Desirium - приложение в виртуальной реальности с огромным разнообразием VR-контента", - рассказали ТАСС в компании.

Также на российском стенде будет представлена и другая компания в сфере VR - основанная в 2015 году Antilatency. Компания зарегистрирована в Кремниевой долине и имеет центр исследований и разработок в Воронеже. На CeBIT Antilatency представит свой трекер, который позволяет отслеживать положение пользователей устройств виртуальной и дополненной реальности (VR и AR).

Еще одна молодая российская компания Immergity продемонстрирует на выставке в Ганновере VR- и AR-игры. Резидент "Сколково" Human+ привезет на CeBIT свою "умную" платформу для контроля за производственными процессами, ядро которой - искусственный интеллект, использующий технологии нейронных сетей и машинного обучения.

В российском павильоне на CeBIT также будут представлены создатель "умных" сервисов для "интернета вещей" из Калининграда - компания Korbit, разработчик и интегратор средств автоматизации для корпоративного и государственного секторов из Иннополиса Etton, а также производитель оборудования и информационно-вычислительных систем автоматизации и управления Service Soft.

Некоторые российские компании представлены на своих стендах. Среди них - разработчик программного обеспечения для систем мониторинга транспорта Sky Electronics, который представит на выставке платформу для контроля автопарка с помощью GPS и автокондуктора - систему для автоматического подсчета пассажиров с возможностью работы в режиме онлайн видеорегистратора. Основанная выпускниками МГУ в 2003 году компания TrueConf, которая разрабатывает софт для видеоконференцсвязи и совместной работы, привезет на CeBIT решения для интеграции видеосвязи в видеокиоски, банкоматы и сторонние приложения.

Также свои решения в Ганновере собираются показать тамбовский производитель оборудования и ПО для спутникового мониторинга и контроля топлива Mielta и резидент "Сколково" - разработчик первой в мире системы унифицированных коммуникаций, основанной на принципах пиринговой (одноранговой) архитектуры, Symway.

Новосибирская область представлена пятью компаниями

Также некоторые российские решения будут отдельно представлены на стенде Новосибирской области пятью экспортно-ориентированными компаниями, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития региона. Для их работы на стенде области предусмотрены переговорные зоны, для каждой компании-участницы оформлена брендированная стойка, для демонстрации продукции установлен выставочный стеллаж, а также плазменная панель для видеопрезентаций.

В делегацию вошла компания "Альтаир Диджитал", которая представит "Мобильные планетарии" - надувные конструкции в форме купола, на внутренней поверхности которого с помощью проектора транслируется изображение, охватывающее 360 градусов. Такой планетарий можно оперативно перевозить и быстро монтировать на открытой местности или в относительно крупном помещении (например, школьном спортзале), чтобы проводить наглядные лекции по астрономии. Компания представит и свой новый продукт - "Виртуальную энциклопедию".

"Это платформы, на которых будут собраны различные опыты на образовательные тематики. Любой человек может зайти на платформу и изучить какой-то вопрос, который ему не понятен, например, по школьной программе. Мы подготовили два VR-опыта: по химии и по астрономии", - рассказали ТАСС в компании, уточнив, что "Альтаир" участвует в форуме CeBIT впервые.

Кроме того, на выставке представят программное обеспечение улучшения изображения для шлемов виртуальной реальности HTC Vive (ООО "Алмаленс"), комплексное решение для обеспечения безопасности Vi Next (ООО "Магора Системс") и программный комплекс интеллектуального протоколирования групповой коммуникации с использованием технологий биометрии ProtoBrain, мобильного приложения для создания видеоконспектов на мероприятиях "Огонь" (Fire) и мобильную платформу для менеджмента мероприятий CampuZ (ООО "И20").