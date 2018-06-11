Власти Забайкалья выделили 15 млн руб. на дизельные электростанции для отдаленных сел

ЧИТА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Забайкальского края выделили 15 млн руб. на покупку дизельных электростанций для сел без централизованного электроснабжения, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В Забайкальском крае 23 населенных пункта, не обеспеченных централизованным электроснабжением. В них проживают от 15 до 1 тыс. человек, и электроэнергия подается с помощью дизельных электрогенераторов. По информации министерства территориального развития края, в каждом селе необходимо иметь два дизеля - основной и резервный. Правительство региона выделило 15 млн руб. на приобретение дизельных электростанций для таких населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Оборудование направят в села семи районов. Средства на его покупку выделены из резервного фонда правительства края.