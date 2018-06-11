Трамп снова раскритиковал премьер-министра Канады за заявление об американских пошлинах

ТАСС, 11 июня. Президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес канадского премьер-министра Джастина Трюдо, прокомментировав слова канадского премьера о торговых пошлинах США. Соответствующее заявление Трамп сделал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Судя по канадским данным, они зарабатывают почти $100 млрд на торговле с США - похоже, они хвастались и попались!", - указал он, напомнив, что американские производители молочных продуктов должны платить пошлины в размере 270% за экспорт товаров в Канаду. "А потом Джастин [Трюдо] делает вид, что оскорблен, когда его критикуют", - добавил Трамп.

Трамп также напомнил о совокупном торговом дефиците США размером в $800 млрд, назвав пошлины других стран на импорт несправедливыми.

В субботу Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".