Fitch повысило рейтинги Evraz Group до "BB" со стабильным прогнозом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги Evraz Group c "BB-" до "BB". Об этом говорится в понедельник в материалах рейтингового агентства.

Прогноз по рейтингам горно-металлургической компании - стабильный.

"Сегодняшнее повышение рейтинга отражает успешное сокращение чистого долга Evraz до $4 млрд ", - говорится в материалах агентства.

Акции компании на торгах Лондонской биржи выросли в понедельник на 7,05%, до $535,8 на фоне повышения рейтингов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. Объем производства в 2017 году - 14 млн т стали.

Основными бенефициарами компании являются Роман Абрамович (30,5%), Александр Абрамов (20,9%), Александр Фролов (10,45%), Геннадий Козовой (5,8%), Александр Вагин (5,7%), Евгений Швидлер (3,03%).