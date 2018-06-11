Пекин окажет Минску технико-экономическую помощь на 800 млн юаней

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Китай окажет Белоруссии технико-экономическую помощь на 800 млн юаней в 2018 году, сообщила в понедельник пресс-служба Минэкономики Белоруссии, ссылаясь на межправительственное соглашение, которое было подписано министром экономики Белоруссии Владимиром Зиновским во время рабочего визита в КНР, где 9-10 июня прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Соглашение предусматривает привлечение в 2018 году безвозмездной помощи в размере 800 млн китайских юаней для подготовки и реализации в Белоруссии проектов "Национальный футбольный стадион", "Бассейн международного стандарта", "Строительство жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и "Строительство Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений на территории парка "Великий камень", - говорится в сообщении.

В КНР было подписано также межправительственное рамочное соглашение о предоставлении КНР Белоруссии льготного кредита Эксимбанком для реализации второго (заключительного) этапа проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. С учетом подписанного в феврале соглашение о кредите для реализации первого этапа проекта, общий объем заемных средств по двум этапам проекта составил примерно 4,3 млрд юаней.

По сообщению посольства Белоруссии в Китае, в понедельник Министерство финансов Белоруссии и китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) подписали соглашение о присвоении Белоруссии кредитного рейтинга. "Соглашение предусматривает проведение CCXI оценки Белоруссии, присвоение и сопровождение кредитного рейтинга по китайской национальной рейтинговой шкале, - отметили, - отметили в дипмиссии. - Благодаря подписанию документа Беларусь получила возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая".

Стороны также согласован алгоритм совместных действий по выпуску государственных ценных бумаг Белоруссии на китайском рынке, белорусская сторона получила соответствующее разрешение от Народного банка Китая.