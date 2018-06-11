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Товарооборот между Россией и Францией за первые 3 месяца 2018 года вырос на 25%

Экономика и бизнес
11 июня, 14:27 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 11, июня. /ТАСС

Посол РФ добавил, что на российском рынке работают более 500 компаний с участием французского капитала

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ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Францией за первые три месяца 2018 года вырос на 25%. Об этом сообщил в понедельник посол России во Франции Алексей Мешков, выступая на конференции "Москва - мегаполис будущего: перспективы развития российской столицы".

Он отметил, что "Россия и Франция сегодня находятся на достаточно благоприятном этапе развития двусторонних отношений". "Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Санкт-Петербург, Франция выступила в качестве почетного гостя на Петербургском международном экономическом форуме", - напомнил Мешков.

"Динамика развития Москвы в плане экономических отношений с Францией находится в общем тренде", - отметил посол. "За прошлый год у нас товарооборот вырос на 16,5%, а за первые три месяца этого года - на 25%", - сообщил Мешков. "Этот показатель даже выше среднего показателя развития наших экономических отношений со странами ЕС за последние два года", - подчеркнул он.

По его словам, многие французские компании работают в России. "Накоплены более €15 млрд прямых инвестиций в российскую экономику, а €3 млрд - это российские инвестиции во Францию", - отметил Мешков.

На российском рынке, по его словам, представлены более 500 компаний с участием французского капитала. "Более 2 тыс. компаний поддерживают партнерские связи с российскими предприятиями, - добавил дипломат. - У нас работают практически все крупные компании Франции".

Мешков подчеркнул, что как в России, так и во Франции "основное внимание уделяется развитию межрегионального сотрудничества, так как именно через него есть возможность укреплять контакты по линии средних и малых предприятий, по линии гражданского общества".

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