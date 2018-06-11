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Турция намерена выпускать пять моделей автомобилей собственного производства

Экономика и бизнес
11 июня, 15:16 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Министр науки, промышленности и технологии республики уточнил, что речь идет об электромобилях

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АНКАРА, 11 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция к 2021 году намерена присоединиться к числу стран - производителей автомашин, причем сделать она это собирается путем изготовления сразу пяти разных моделей собственного производства. Об этих планах, как передает Anadolu, заявил министр науки, промышленности и технологии Фарук Озлю.

"Изначально производственные мощности будут рассчитаны на выпуск 200 тыс. автомобилей. Планируется выпуск пяти моделей автомашин, причем речь идет именно об электромобилях, как это и планировалось с самого начала", - подчеркнул он.

Комментируя планы республики по реализации данного проекта, глава министерства также рассказал, что "машины будут рассчитаны на граждан со средними и высокими доходами". "Это не будут машины класса люкс, мы рассчитываем выпускать автомобили класса С и В. При этом автомобили будут превосходить по качеству зарубежные аналоги, а также будут стоить минимум на 5% дешевле", - отметил он.

По словам Озлю, проект создания отечественного автомобиля в долгосрочной перспективе принесет казне не менее  €50 млрд. "Данный проект также способствует трудоустройству 4 тыс. специалистов, в его рамках будет открыто до 20 тыс. рабочих мест", - сообщил министр.

В начале ноября 2017 года президент Турции Тайип Эрдоган объявил о том, что Анкара приступает к разработке первого автомобиля собственного производства. Для этого был сформирован консорциум из пяти компаний для его создания. В него вошли автопромышленные предприятия BMC, Anadolu Group, Kiraca Holding, Zorlu Holding и лидирующая турецкая телекоммуникационная компания Turkcell. По словам турецкого лидера, первый прототип машины будет представлен в 2019 году, а его продажи начнутся в 2021. Не исключено, что Эрдоган обсудил вопросы создания первого турецкого автомобиля с главой компании Tesla Motors и SpaceX Илоном Маском во время его визита в Анкару.

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Маск, Илон Эрдоган, Реджеп Тайип
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