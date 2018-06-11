МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Яндекса" одобрил выкуп акций компании на сумму до $100 млн. Как говорится в сообщении организации, Yandex N. V. планирует проводить выкуп собственных акций класса А в рамках сделок на открытом рынке.

Программа выкупа рассчитана на срок до 12 месяцев. Время и конкретные объемы возможных сделок не указаны - согласно сообщению, это будет зависеть от ряда факторов, включая условия на рынке.

На конец 2017 года в обращении находилось почти 327,19 млн акций Yandex N. V., включая 287,94 млн акций класса A и 39,25 млн акций класса B.

Основными акционерами Yandex N. V. являются Аркадий Волож, владеющей 10,35% акций компании и имеющий 49,23% голосов, WCM Investment Management (5,12% акций и 2,46% голосов), Владимир Иванов (3,83% акций и 6,23% голосов). Всего мажоритарные акционеры и менеджмент контролируют 19,53% акций и 58,03% голосов.