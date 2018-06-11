Нацбанк Украины через суд требует у экс-совладельца "Приватбанка" Коломойского $383 млн

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) подал несколько исков в суды против бывшего совладельца национализированного в 2016 году "Приватбанка" Игоря Коломойского, требуя погашения долгов по кредитам рефинансирования НБУ на 10 млрд гривен ($383,1 млн), выданных банку в период 2008-2015 годов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

"Первый иск подан по месту проживания Игоря Коломойского в Швейцарии - в Суд первой инстанции в Женеве. Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Игоря Коломойского на Украине - в Хозяйственный суд Днепропетровской области", - сказано в сообщении. "В целом иски касаются погашения задолженности по пяти кредитным соглашениям на сумму около 10 млрд гривен", - сказано в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, а также высказал убеждение, что швейцарский и украинский суд поддержат "обоснованные требования НБУ".

Правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В Национальном банке Украины (НБУ) тогда заявляли, что государство было вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране.

23 июня 2017 года минфин принял решение о докапитализации "Приватбанка". На первом этапе в него планируется вложить $865 млн. К декабрю 2017 года минфин Украины увеличил размер уставного капитала банка на сумму почти $573 млн. В феврале 2018 года первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что ведомство планирует за пять лет полностью выйти из капитала банка.