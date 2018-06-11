Армения и Россия начнут переговоры относительно цен на газ в ноябре

ЕРЕВАН, 11 июня. /ТАСС/. Переговоры относительно цен на российский газ между Арменией и Россией пройдут в ноябре. Об этом в понедельник на брифинге заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики Артур Григорян.

"Переговоры начнутся в ноябре. Новая цена российского газа станет известна после переговоров с российской стороной", - сказал он. Григорян также подчеркнул, что "официальный Ереван не перестанет искать способы закупки дешевого газа для армянских потребителей".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия продает газ Армении по низким ценам, но "потребитель этого не чувствует". Он не исключил, что "вопрос может быть связан с малорезультативным менеджментом или даже с коррупцией".

Поставки и продажу российского газа в Армению реализует дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром Армения".