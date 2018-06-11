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В Казахстане заявили, что запрет на ввоз бензина из РФ не приведет к повышению его цены

Экономика и бизнес
11 июня, 17:02 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 11, июня. /ТАСС

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев добавил, что в целом такой запрет может "благоприятно отразиться на внутреннем рынке топлива"

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АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Обсуждаемый сейчас запрет на ввоз в Казахстан бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца не приведет к повышению цен на топливо внутри страны. Такое мнение выразил, выступая в понедельник на пресс-конференции, министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Это конвенционный обычный запрет для того, чтобы обеспечить приоритет для своих предприятий. Бензин с наших заводов и предприятий дешевле, чем в России, поэтому на повышение цены это не повлияет", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, в целом запрет может благоприятно отразиться на внутреннем рынке топлива. "Сегодня на утро запасы в стране бензина Аи-92 составляют 340 тыс. т. За эту неделю они увечились на более 15 тыс. т - это все потому, что два завода уже модернизировались установками каталитического крекинга, мощность увеличилась, перешли на Евро-4, на Евро-5. Поэтому в импорте крупных партий бензина мы не видим смысла, будь то из России или откуда-либо", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что планируемый запрет на ввоз бензина - временный. "Мы еще не выбрали в этом году тот объем импорта из России, который должны были выбрать. Но пусть он остается, потому что практика показывает - могут аварии быть на наших нефтеперерабатывающих заводах", - уточнил Бозумбаев.

Глава минэнерго отметил, что его ведомство активно работает над тем, чтобы открыть экспорт топлива в Центральную Азию. "Также мы работаем с нашими российскими коллегами для открытия этого экспорта и со стороны Центральной Азии. Планируем, что к концу лета мы должны добиться новых соглашений, подписать, какие-то придется ратифицировать, но часть бензина мы будем экспортировать. Если мы не будем экспортировать, то при нынешнем уровне загрузки нефтеперерабатывающих заводов к октябрю запасы бензина в стране будут 600 тыс. т. Нам некуда будет его заливать, и мы должны будем остановить (производство) или уменьшить загрузку заводов", - резюмировал Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на публичном обсуждении находится проект приказа министра энергетики республики, предусматривающий введение запрета на ввоз в Казахстан из России железнодорожным транспортом бензина сроком на три месяца. Публичное обсуждение проекта приказа предусмотрено до 12 июня.

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