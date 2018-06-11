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На Ставрополье в 2018 году создадут клуб экспортеров

Экономика и бизнес
11 июня, 17:40 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 11, июня. /ТАСС

Участники клуба будут обмениваться опытом и совместно решать возникающие проблемы, сообщил президент ТПП Ставропольского края Борис Оболенец

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СТАВРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) Ставропольского края планирует объединить экспортеров региона на одной площадке для обмена опытом. Клуб экспортеров планируют создать в 2018 году, сообщил ТАСС президент ТПП Борис Оболенец.

"Планируется создание клуба экспортеров Ставропольского края, чтобы совместно решать возникающие проблемы, допустим, с таможней что-то не получается. Есть успешные экспортеры, которые могут своим опытом поделиться о выходе на рынки некоторых стран. Это не дальняя перспектива, это вопрос ближайшего времени, 2018 года", - сказал он.

Объем внешнеторгового оборота Ставропольского края по итогам 2017 года превысил $1,7 млрд, рост по сравнению с 2016 годом составил 20%. Регион экспортирует зерно, удобрения, искусственные сапфиры, муку, макароны, минеральную воду.

Как отмечали ранее в правительстве края, постепенно растет объем несырьевого экспорта в общей структуре. На территории края работают 240 экспортеров и 180 экспортно-ориентированных субъектов предпринимательской деятельности.

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