Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bloomberg: Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки

Экономика и бизнес
11 июня, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

По данным источников агентства, Москва и Эр-Рияд могут предложить ОПЕК+ увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. Саудовская Аравия сообщила ОПЕК об увеличении в мае добычи нефти до 10 млн баррелей в сутки. Об этом в понедельник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

По информации агентства, производство нефти в Саудовской Аравии в мае увеличилось на 162 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем и составило 10,03 млн баррелей в день.

Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и его российский коллега Александр Новак обсудили смягчение ограничений добычи и заявили, что намерены продолжить эти консультации с коллегами по соглашению.

По данным источников, Россия и Саудовская Аравия могут предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Вопрос о смягчении квот добычи будет обсуждаться на встрече ОПЕК+ 22-23 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Саудовская Аравия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
2
США расширили антироссийские санкции
3
Мэй: для возвращения России в G8 необходимо, чтобы она изменила свою позицию по Крыму
4
Пашинян заявил о начале нового этапа в армяно-российских отношениях
5
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
6
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
7
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости