Bloomberg: Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки

ТАСС, 11 июня. Саудовская Аравия сообщила ОПЕК об увеличении в мае добычи нефти до 10 млн баррелей в сутки. Об этом в понедельник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

По информации агентства, производство нефти в Саудовской Аравии в мае увеличилось на 162 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем и составило 10,03 млн баррелей в день.

Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и его российский коллега Александр Новак обсудили смягчение ограничений добычи и заявили, что намерены продолжить эти консультации с коллегами по соглашению.

По данным источников, Россия и Саудовская Аравия могут предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Вопрос о смягчении квот добычи будет обсуждаться на встрече ОПЕК+ 22-23 июня.