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WSJ: стоимость активов зятя и дочери Трампа возросла на десятки миллионов долларов

Экономика и бизнес
12 июня, 3:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июня. /ТАСС

Совокупная стоимость их активов оценивается от $229 млн до $786 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Стоимость активов старшего советника президента США Джареда Кушнера и его жены Иванки Трамп возросла за год на несколько десятков миллионов долларов. Об этом сообщила в понедельник газета Wall Street Journal.

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Издание приводит полученные из Белого дома сведения о финансовом состоянии Кушнера и Трамп, являющейся дочерью главы государства. Совокупная стоимость их активов оценивается от $229 млн до $786 млн. В 2017 году данный показатель составлял от $203 млн до $740 млн. Верхний предел активов может быть выше, так как бренд одежды и аксессуаров, который Иванка Трамп передала в трастовый фонд, стоит теперь более $50 млн.

Издание обращает внимание на то, что в 2017 году долговые и ликвидные обязательства зятя и дочери президента США доходили до $200 млн. Из них $65 млн были выплачены.

36-летняя Иванка Трамп ранее выпускала собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимала участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Иванка наряду с братьями Эриком и Дональдом-младшим занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве.

В начале 2017 года дочь президента ушла в отставку с упомянутого поста в семейной компании. Иванка работает в Белом доме, занимая неоплачиваемую должность одного из советников президента. Она официально числится государственной служащей, однако не получает зарплату.

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