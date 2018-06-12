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Эксперты: страны - участницы ОПЕК могут увеличить добычу нефти до 300 тыс. баррелей в день

Экономика и бизнес
12 июня, 3:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Согласно прогнозу Oxford Economics, соответствующее соглашение организация может заключить в июне

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ТАСС, 12 июня. Страны - участницы ОПЕК на встрече в июне могут заключить соглашение о постепенном увеличении добычи нефти до 300 тыс. баррелей в сутки. Такой прогноз представила британская аналитическая компания Oxford Economics.

"Встреча ОПЕК 22 июня может привести к заключению соглашения об увеличении добычи. Мы ожидаем, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива выступит за постепенное увеличение добычи до 300 тыс. баррелей в день, хотя наш прогноз на цены на нефть в конце 2018 года остается прежним - $87 за баррель", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. На Россию приходится 300 тыс. баррелей. Соглашение действует с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз - до конца 2018 года. Сделка позволила поднять цены на нефть, падавшие в 2016 году ниже $30 за баррель, и сократить излишек мировых запасов нефти до среднего за пять лет уровня. При этом на протяжении последних семи месяцев план перевыполняется, в том числе за счет падения добычи в Венесуэле и ряде стран Африки.

Ранее СМИ сообщали, что власти США обратились к Саудовской Аравии и некоторым другим странам ОПЕК с просьбой увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

22-23 июня участники ОПЕК+ встретятся в Вене для обсуждения вариантов дальнейшей реализации сделки, включая смягчение действующих ограничений.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
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