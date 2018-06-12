Моралес намерен обсудить в Москве участие РФ в создании железной дороги в Южной Америке

ТАСС, 12 июня. Президент Боливии Эво Моралес намерен обсудить во время визита в Москву возможное участие России в строительстве трансконтинентальной железной дороги, которая соединит тихоокеанское и атлантическое побережья Южной Америки. Об этом сообщило в понедельник Боливийское информационное агентство со ссылкой на министра общественных работ, служб и жилищного строительства Мильтона Клароса.

"Мне подтвердил МИД, что в рабочую повестку президента предложат включить обсуждение подписания Россией меморандума о взаимопонимании с Боливией", - приводит агентство слова главы ведомства.

"У России есть технологии в железнодорожной сфере. Они создали свои собственные технологии, и для нас это важно. Необходимо проанализировать, какими могут быть условия", - отметил Кларос.

По данным МИД Боливии, Моралес будет находиться в России с 13 по 14 июня. В ходе своей поездки он рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и посетить церемонию открытия чемпионата мира по футболу. Кроме того, боливийская сторона планирует подписать несколько соглашений с РФ.

Инициатором проекта создания железной дороги выступает Боливия. В соответствии с ее предложением магистраль должна быть проложена через южноамериканский континент, соединив порт Ило на тихоокеанском побережье Перу с портом Сантос в Бразилии на побережье Атлантического океана. Предполагается, что маршрут дороги пройдет через Боливию.