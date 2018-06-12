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Глава подпавшей под санкции Digital Security заявил, что компания не занималась политикой

Экономика и бизнес
12 июня, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Ранее Вашингтон расширил антироссийские санкции, под ограничения подпали трое граждан и три компании

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Включенная в понедельник в санкционные списки США российская компания в сфере информационной безопасности Digital Security никогда не занималась политикой и не участвовала в политических акциях. Об этом сообщил во вторник ТАСС гендиректор Digital Security Илья Медведовский.

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"Компания Digital Security за пятнадцатилетнюю историю своей работы в России никогда не принимала участие в политических акциях, не занималась ни в каком виде политикой. Наша основная деятельность - проведение исследований в области информационной безопасности, анализ защищенности систем", - сказал Медведовский. По его словам, сотрудники Digital Security за годы работы обнаружили более 800 уязвимостей в программном обеспечении и оборудовании иностранных и российских вендоров, которые впоследствии были закрыты разработчиками.

"Наша миссия [заключается] в том, чтобы делать мир безопаснее за счет предоставления в открытый доступ результатов наших исследований и обнаруженных нами уязвимостей. Мы гордимся нашей работой и будем продолжать развиваться в этом направлении", - резюмировал глава компании.

11 июня минфин США ввел санкции в отношении трех россиян, трех российских компаний и двух связанных с ними структур, базирующихся за рубежом. Помимо Digital Security санкции затронули связанные с ней структуры Embedi, работающей в Израиле, и Erpscan, представительства которой находятся в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Также под санкции подпали ООО "Дайвтехносервис" и НИИ "Квант".

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