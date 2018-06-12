Работу первых беспилотных электробусов ШАТЛ продемонстрировали в Татарстане

КАЗАНЬ, 12 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. ПАО "КамАЗ" продемонстрировало работу 12-местных беспилотных электробусов Ш.А.Т.Л. (Широко Адаптивная Транспортная Логистика) "КамАЗ-1221" на специальной трассе в Казани, передает корреспондент ТАСС.

Первыми испытали возможности шаттла президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель генерального директора ПАО "КамАЗ" по развитию Ирек Гумеров, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГУП "НАМИ" Алексей Гогенко, генеральный директор ПАО "Мегафон" Сергей Солдатенков. Для демонстрации возможностей автомобиля на берегу Казанки был определен путь длиной 650 м, расположенный внутри огороженной по периметру закрытой территории. Скорость движения беспилотного электробуса во время показа составила 10 км/ч.

ШАТЛ, разработанный "КамАЗом" совместно с "НАМИ" предназначен для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

Как уточнили в компании, "КамАЗ-1221" - это лишь одна из уникальных моделей беспилотной техники, из ряда тех, над которыми сейчас активно работают специалисты "КамАЗа" в рамках развития интеллектуальных транспортных систем".

О беспилотниках

Беспилотник "КамАЗ-1221" ШАТЛ осуществляет посадку и высадку пассажиров на остановках, определённых службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте. Используя интерфейс, пассажир может управлять системой открывания дверей, системой выбора остановки, в том числе по требованию, аварийной остановки, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. Масса транспортного средства максимально оптимизирована: кузов выполнен из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминиевых материалов.

Платформой для передачи сигнала 5G-модемов, установленных на электробусах, выступила пилотная зона сети пятого поколения "Мегафона". Одновременно на сервер "КамАЗа" в онлайн-режиме поступает телеметрическая информация о параметрах движения и режимах работы узлов и агрегатов электробуса. Эта информация собирается с сотен датчиков, установленных в беспилотнике.

Задача организации удалённого управления беспилотным электробусом потребовала оперативного развертывания сети 5G на тестовой трассе в Казани. Высокая емкость сетей пятого поколения в сочетании с минимальными задержками сигнала в будущем помогут оперативно решать вопросы оптимизации транспортных потоков.