"КамАЗ" к 2021 году намерен создать беспилотный самосвал для карьерных работ

КАЗАНЬ, 12 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Компания "КамАЗ" планирует через три года создать беспилотный грузовик-самосвал для карьерных работ. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель гендиректора компании по развитию Ирек Гумеров.

"Технология [беспилотная] будет развиваться в этом применении, сегодня это опытные поездки при сопровождении наших специалистов. Через определенное время, к 2020 году, - это будет изделие, которое можно в парковых зонах использовать, это реально. Вместе с тем, может, со следующего года начнем тестировать и использовать внутри заводских технологий перевозки, между заводами грузовики с автономным движением. И третье направление - мы делаем тяжелые самосвалы для карьерных работ, "КамАЗ" тоже через три года будет иметь такие грузовики, грузоподъемностью во много десятков тонн для карьерных условий, которые сегодня можно коммерциализировать и использовать", - сказал он.

Первую свою беспилотную разработку компания продемонстрировала во вторник. Работу 12-местных беспилотных электробусов Ш.А.Т.Л. (Широко адаптивная транспортная логистика) "КамАЗ-1221" показали на специальной трассе в Казани. Для демонстрации возможностей автомобиля на берегу Казанки был определен путь длиной 650 м, расположенный внутри огороженной по периметру закрытой территории. Скорость движения беспилотного электробуса во время показа составила 10 км/ч.