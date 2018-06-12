Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"КамАЗ" к 2021 году намерен создать беспилотный самосвал для карьерных работ

Экономика и бизнес
12 июня, 11:31 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Рустам Кильсинбаев

Заместитель гендиректора компании по развитию Ирек Гумеров отметил, грузоподъемность таких машин составит несколько десятков тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 12 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Компания "КамАЗ" планирует через три года создать беспилотный грузовик-самосвал для карьерных работ. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель гендиректора компании по развитию Ирек Гумеров.

"Технология [беспилотная] будет развиваться в этом применении, сегодня это опытные поездки при сопровождении наших специалистов. Через определенное время, к 2020 году, - это будет изделие, которое можно в парковых зонах использовать, это реально. Вместе с тем, может, со следующего года начнем тестировать и использовать внутри заводских технологий перевозки, между заводами грузовики с автономным движением. И третье направление - мы делаем тяжелые самосвалы для карьерных работ, "КамАЗ" тоже через три года будет иметь такие грузовики, грузоподъемностью во много десятков тонн для карьерных условий, которые сегодня можно коммерциализировать и использовать", - сказал он.

Первую свою беспилотную разработку компания продемонстрировала во вторник. Работу 12-местных беспилотных электробусов Ш.А.Т.Л. (Широко адаптивная транспортная логистика) "КамАЗ-1221" показали на специальной трассе в Казани. Для демонстрации возможностей автомобиля на берегу Казанки был определен путь длиной 650 м, расположенный внутри огороженной по периметру закрытой территории. Скорость движения беспилотного электробуса во время показа составила 10 км/ч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: КНДР в формулировках гарантий безопасности от США будет бороться за каждую букву
2
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
Deutsche Welle по требованию Киева убрала из статьи слова о гражданской войне в Донбассе
6
Баржа после столкновения с катамараном на Волге повреждений не получила
7
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости