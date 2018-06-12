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"КамАЗ" готов начать серийное производство беспилотных автомобилей в 2021-2022 году

Экономика и бизнес
12 июня, 11:34 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 12, июня. /ТАСС

Свою первую разработку - беспилотный электробус Ш.А.Т.Л. "КамАЗ-1221" - компания продемонстрировала 12 июня в Казани

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КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" намерен запустить серийное производство беспилотных автомобилей в 2021-2022 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора предприятия по развитию Ирек Гумеров.

"Нам нужно два фактора: первое - это законодательное определение, что за транспорт, какие условия эксплуатации, и второе - реальные клиенты. Мы готовы, но мы думаем, это будет чуть позже - 2021-2022 годы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, готово ли предприятие начать запуск беспилотных автомобилей к 2020 году.

В свою очередь замгендиректора по стратегическому развитию Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" Алексей Гогиенко уточнил журналистам на презентации беспилотного электробуса компании "КамАЗ" в Казани, что многие решения для беспилотного автомобиля уже серийно используются в других машинах. В том числе это касается технического зрения и системы управления.

"Сегодня эта технология требует обкатки, доработки и многих испытаний, в том числе в таких условиях, как сегодня здесь. Это очень важный для нас этап, но мы верим, что эта технология за рамкой 2020 года станет серийной, абсолютно серийной", - отметил он.

Первую свою беспилотную разработку компания продемонстрировала во вторник. Работу 12-местных беспилотных электробусов Ш.А.Т.Л. (Широко адаптивная транспортная логистика) "КамАЗ-1221" показали на специальной трассе в Казани. Для демонстрации возможностей автомобиля на берегу Казанки был определен путь длиной 650 м, расположенный внутри огороженной по периметру закрытой территории. Скорость движения беспилотного электробуса во время показа составила 10 км/ч.

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