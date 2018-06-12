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Volkswagen ждет начала коммерческой эксплуатации беспилотных авто через 5 лет

Экономика и бизнес
12 июня, 13:23 UTC+3 ГАННОВЕР ГАННОВЕР 12, июня. /ТАСС

Директор по цифровым технологиям компании Иоганн Юнгвирт отметил, что лидером по коммерческому внедрению таких разработок будут США

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Директор по цифровым технологиям Volkswagen AG Иоганн Юнгвирт

Директор по цифровым технологиям Volkswagen AG Иоганн Юнгвирт

© Kriztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

ГАННОВЕР, 12 июня. /ТАСС/. Масштабное использование беспилотного автотранспорта в коммерческих целях в мире начнется через 5 лет, до этого компании будут проводить отдельные небольшие пилотные проекты, чтобы оценить все аспекты применения таких транспортных средств в конкретных сферах. Такой прогноз озвучил директор по цифровым технологиям Volkswagen AG Иоганн Юнгвирт в ходе выставки-ярмарки информационных и телекоммуникационных технологий CEBIT 2018.

По его словам, лидером по коммерческому внедрению беспилотных автомобилей будут США - это произойдет в 2020-2021 гг. "За этим последует Китай - [масштабное коммерческое применение беспилотных авто] в диапазоне 2022-2023 гг.", - отметил он.

Что касается Европы, в частности, Германии, директор по цифровым технологиям Volkswagen ожидает активного распространения коммерческих проектов с использованием беспилотных авто в 2023-2025 гг. Эти прогнозы предполагают, что законодательное регулирование этой сферы уже будет готово, уточнил он.

CEBIT проводится в Ганновере ежегодно с 1986 года и является самой большой в мире платформой для демонстрации и внедрения новейших информационных и телекоммуникационных технологий и программного обеспечения в различных областях жизни человека. Среди участников CEBIT - предприниматели, экономисты, компьютерные специалисты, политики, издатели. В этом году в выставке участвуют около 2,8 тыс. экспонентов из порядка 70 стран, включая Россию.

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