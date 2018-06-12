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Mercedes-Benz и Maserati отзывают в Китае около 8 тыс. автомобилей

Экономика и бизнес
12 июня, 14:38 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 12, июня. /ТАСС

В машинах были обнаружены дефекты замка в левой двери и дефекты переднего подрамника

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ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Германская корпорация Mercedes-Benz и итальянский производитель эксклюзивных автомобилей Maserati отзывают около 8 тыс. машин, импортированных на рынок Китая. Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Начиная с 12 июня Mercedes-Benz приступит к отзыву 7 тыс. 799 автомобилей моделей GLS и S, произведенных в период с 4 января по 5 июня 2017 года, в связи с дефектом замка в левой двери. Еще 25 машин модели AMG GT будут изъяты по причине неисправных ремней безопасности. Сообщается, что эти авто были выпущены в период с 28 марта по 28 июля прошлого года.

С 19 июня к предписанным мерам приступит итальянский производитель. По информации агентства, у 12 автомобилей марки Maserati, произведенных в период с 4 августа по 9 октября 2017 года, обнаружен дефект переднего подрамника. Отзыву также подлежат 20 авто, выпущенных с 31 июля по 26 октября прошлого года, и 35 транспортных средств, сошедших с линии производства в период с 1 августа по 12 декабря предыдущего года.

Компания Mercedes-Benz, основанная в 1926 году, входит в состав немецкого концерна Daimler AG. Компанией Maserati, созданной в 1914 году, в настоящее время владеет итальянская промышленная группа Fiat.

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