ОПЕК в мае втрое ускорил прирост добычи за счет Саудовской Аравии, Алжира и Ирака

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК в мае нарастили добычу нефти на 35 тыс. баррелей в сутки по отношению к апрелю - до 31,87 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации. В апреле прирост добычи странами ОПЕК составил 12 тыс. баррелей в сутки, что почти втрое ниже, чем в мае.

Рост добычи в мае обеспечили Саудовская Аравия, Алжир и Ирак, отмечается в документе. По данным вторичных источников (ценовые агентства), в мае саудиты нарастили добычу на 85,5 тыс. баррелей в сутки - до 9,98 млн баррелей в сутки, в то время как в апреле их добыча росла только на 46,5 тыс. баррелей в сутки. Алжир в мае прибавил 39 тыс. баррелей - до 1,03 млн, Ирак - 28 тыс. баррелей, до 4,45 млн баррелей.

Между тем, сама Саудовская Аравия сообщила в ОПЕК о том, что увеличила добычу в мае на 161,4 тыс. баррелей - до 10,03 млн баррелей в сутки. Алжир представил в ОПЕК данные, по которым увеличил добычу на 61 тыс. баррелей - до 1,04 млн баррелей.

Резкий рост добычи в Саудовской Аравии был нивелирован продолжающимся падением добычи в Венесуэле, а также Ливии и Нигерии. Так, Венесуэла на фоне экономического кризиса снижала добычу в мае теми же темпами, что и в апреле - минус 42,5 тыс. баррелей - до 1,39 млн баррелей в сутки. В Нигерии добыча упала к апрелю на 53,5 тыс. баррелей - до 1,71 млн баррелей в сутки, в Ливии - на 24,3 млн баррелей - до 0,95 млн баррелей в сутки.

Несмотря на рост добычи ОПЕК в мае общий уровень производства нефти все еще находится в пределах потолка в 32,5 млн баррелей в сутки, установленного в конце 2016 года.

Коммерческие запасы нефти развитых стран в апреле снизились по отношению к марту на 6,7 млн баррелей - до 2,811 млрд баррелей.

На этом уровне запасы оказались на 26 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня, который является целевым показателем для стран ОПЕК+, снижающих добычу с начала 2017 года.

ОПЕК ожидает, что предложение нефти от стран вне ОПЕК во втором полугодии 2018 года будет расти на 2 млн баррелей в сутки, в то время как глобальный спрос на нефть в этом периоде увеличится только на 1,61 млн баррелей. Об этом также говорится в июньском отчете организации.

Большую часть предложения стран вне ОПЕК обеспечат США - их вклад в рост спроса оценивается в 1,4 млн баррелей в сутки. Добыча будет прирастать также за счет Канады и Бразилии.

Рост спроса во втором полугодии будет происходить в основном за счет стран, не входящих в ОЭСР, главным образом Китая. Их вклад в мировой рост спроса составит 1,28 млн баррелей в сутки. Прогноз роста спроса на весь 2018 год остался неизменным и составляет 1,65 млн баррелей в сутки.