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Новый авиамаршрут соединил Карелию с Архангельской областью

Экономика и бизнес
12 июня, 15:58 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 12, июня. /ТАСС

Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам до конца августа

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ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июня. /ТАСС/. Авиасообщение между Петрозаводском и Архангельском открылось во вторник, сообщили ТАСС в аэропорту Петрозаводска.

Ранее карельские власти проводили отбор претендентов на выполнение субсидированного авиарейса между Петрозаводском и Архангельском через город Котлас Архангельской области. Его победителем стало АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд".

"Сегодня был первый рейс, все по расписанию", - сказала представитель аэропорта.

Как рассказал ТАСС начальник отдела транспорта министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Андрей Наумов, рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам до конца августа на самолетах L-410, рассчитанных на 19 пассажиров. В этот период будет оценена потребность пассажиров в данном направлении. Ранее сообщалось, что общая сумма субсидии из бюджета республики за 24 оборотных рейса составит 3,9 млн рублей.

"Необходимость открытия данного направления объясняется, в том числе, расширением бизнес-контактов Архангельской области с Республикой Карелия. При этом прямого транспортного сообщения с Петрозаводском у Архангельска до сегодняшнего дня не было", - сказал ТАСС министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Как отмечал ранее первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин, летний период - самый востребованный у туристов, поэтому необходимо "обкатать" этот рейс в летние месяцы" с перспективой, что в дальнейшем "он станет круглогодичным". Стоимость билетов Архангельск-Петрозаводск 9 150 рублей.

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