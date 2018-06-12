Huawei создал платформу для "умного транспорта"

ГАННОВЕР, 12 июня. /ТАСС/. ИТ-компания Huawei разработала специальную платформу для "умного транспорта", которая способна на основании анализа "больших данных" (таких как состояние транспортного средства и водительские привычки) создавать "облачных двойников" водителей и их автомобилей. Разработку Huawei представил на выставке-ярмарке информационных и телекоммуникационных технологий CeBIT 2018.

Платформа OceanConnect IoV (Internet of Vehicles) будет помогать глобальным автопроизводителям в оптимизации их работы и давать рекомендации по дистрибуции цифрового контента во встроенных в современные авто мультимедийных системах, а также по внедрению конкретных сервисов. Она будет интегрирована с уже существующими системами, чтобы машины могли также взаимодействовать друг с другом и с окружающим миром. По словам президента по облачным решениям Huawei Ма Хайсюй, новая платформа поможет ускорить цифровую трансформацию автомобильной индустрии.

Huawei уже договорилась с французской автомобилестроительной корпорацией PSA Group (владеет, в том числе, брендами Citroen, Peugeot, Opel) об использовании платформы в кроссовере DS 7 Crossback. Разработчик платформы также обсуждает сотрудничество с китайскими автопроизводителями.

CeBIT проводится в Ганновере ежегодно с 1986 года и является самой большой в мире платформой для демонстрации и внедрения новейших информационных и телекоммуникационных технологий и программного обеспечения в различных областях жизни человека. Среди участников CeBIT - предприниматели, экономисты, компьютерные специалисты, политики, издатели. В этом году в выставке участвуют около 2,8 тыс. экспонентов из порядка 70 стран, включая Россию.