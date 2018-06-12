Украина рассчитывает получать газ через Трансанатолийский трубопровод

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Украина надеется диверсифицировать поставки газа по Трансанатолийскому трубопроводу (ТАНАП), официальное открытие которого проходит в Турции. Об этом заявил во вторник президент Украины Петр Порошенко на официальной церемонии.

"Сегодня мы договорились, что будем более чем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать газ по ТАНАПу через Болгарию и Румынию", - отметил глава государства, добавив, что "ТАНАП теперь станет большим вкладом в процветание всего региона, многих регионов".

ТАНАП является составной частью Южного газового коридора (ЮГК), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Трубопровод протяженностью 1,85 тыс. км проложен от грузино-турецкой границы до границы Турции с Грецией. В первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд куб. м, во второй - 4 млрд куб. м, в третий - 6 млрд куб. м.

Пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м будут оставаться Турции, а 10 млрд куб. м транспортироваться на юг Европы по Трансадриатическому трубопроводу (ТАП), также входящему в систему ЮГК. Поставки газа в Европу намечены на 2020 год.

Общая стоимость проекта ЮГК, представляющегося собой интегрированную систему газопроводов, включающую Южно-Кавказский трубопровод, ТАНАП и ТАП, составляет $42 млрд.