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Эрдоган и Алиев запустили Трансанатолийский газопровод в Турции

Экономика и бизнес
12 июня, 19:18 UTC+3 АНКАРА 12, июня. /ТАСС

Турецкий лидер в ходе церемонии сообщил, что этот проект называют "энергетическим Шелковым путем"

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АНКАРА, 12 июня. /ТАСС/. Церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), входящего в "Южный газовый коридор" и предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу, прошла во вторник в городе Эскишехир. Прямую трансляцию ведет телеканал A Haber.

В церемонии открытия принимали участие президенты Турции Тайип Эрдоган и Азербайджана Ильхам Алиев, а также главы государств и правительств ряда других стран. Турецкий лидер в ходе церемонии сообщил, что проект TANAP также называют "энергетическим Шелковым путем".

В свою очередь Алиев заявил, что газопровод открывает прекрасные возможности для многих стран и служит обеспечению энергобезопасности. 

"TANAP объединяет семь стран, многие компании. Это незаменимый инфраструктурный проект для решения вопросов энергобезопасности сегодня и в будущем", - сказал Алиев. По его словам, реализация этого проекта стала возможной "благодаря сильной политической воле лидеров Азербайджана и Турции". "Не будь турецко-азербайджанского единства и братства, этот проект так бы и остался на бумаге", - добавил он.

Президент Алиев подчеркнул, что из четырех проектов, составляющих ЮГК - разработка газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на шельфе Каспия с запасами 1,2 трлн куб м, Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и Трансадриатического газопровода (TAP), - три первых уже завершены.

"А реализация TAP составляет 72%. Уверен, что в ближайшие два года ТАП также будет завершен. И таким образом самый большой инфраструктурный проект Европы - Южный газовый коридор стоимостью $40 млрд-будет успешно реализован", - отметил азербайджанский лидер.

ТАНАП является составной частью Южного газового коридора (ЮГК), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Трубопровод протяженностью 1,85 тыс. км проложен от грузино-турецкой границы до границы Турции с Грецией. В первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд куб. м, во второй - 4 млрд куб. м, в третий - 6 млрд куб. м.

Пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м будут оставаться Турции, а 10 млрд куб. м транспортироваться на юг Европы по Трансадриатическому трубопроводу TAP, также входящему в систему ЮГК. Поставки газа в Европу намечены на 2020 год.

Общая стоимость проекта ЮГК, представляющегося собой интегрированную систему газопроводов, включающую Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP, составляет $42 млрд.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Алиев, Ильхам Гейдар оглы
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