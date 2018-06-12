Франция намерена активизировать диалог с США по вопросам торговли

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Франция держит курс на ведение интенсивного диалога с США, направленного на урегулирование проблем, возникших в сфере торговли. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД республики.

"Мы выступаем за ведение углубленного диалога с США с тем, чтобы провести совместный анализ ситуации, сложившейся в сфере трансатлантического коммерческого обмена. Этот диалог будет основан на исчерпывающе полных данных, которыми обменяются его участники, так как это должно позволить снять все сомнения и ликвидировать существующее недопонимание", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что глава МИД Жан-Ив Ле Дриан "регулярно проводит подобного рода обмены мнениями по разным вопросам со своим американским коллегой".

Дипломатическое ведомство также указывает на то, что "Франция намерена содействовать международному сотрудничеству в коммерческой сфере с тем, чтобы обсуждать структурирующие вопросы". "В этой связи президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести в стране конференцию с участием Китая, США, Японии и европейских стран с тем, чтобы обсудить крупнейшие проблемы, а также определить меры, необходимые для повышения эффективности деятельности Всемирной торговой организации", - говорится в заявлении.

"Именно эти ориентиры будут фигурировать среди приоритетных в ходе председательства Франции в Группе семи, которое последует вслед за председательством Канады", - сообщает МИД.