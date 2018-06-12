Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франция намерена активизировать диалог с США по вопросам торговли

Экономика и бизнес
12 июня, 19:45 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, июня. /ТАСС

Во французском дипведомстве пообещали, что это должно позволить снять все сомнения и ликвидировать существующее недопонимание

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Франция держит курс на ведение интенсивного диалога с США, направленного на урегулирование проблем, возникших в сфере торговли. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД республики.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"Мы выступаем за ведение углубленного диалога с США с тем, чтобы провести совместный анализ ситуации, сложившейся в сфере трансатлантического коммерческого обмена. Этот диалог будет основан на исчерпывающе полных данных, которыми обменяются его участники, так как это должно позволить снять все сомнения и ликвидировать существующее недопонимание", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что глава МИД Жан-Ив Ле Дриан "регулярно проводит подобного рода обмены мнениями по разным вопросам со своим американским коллегой".

Дипломатическое ведомство также указывает на то, что "Франция намерена содействовать международному сотрудничеству в коммерческой сфере с тем, чтобы обсуждать структурирующие вопросы". "В этой связи президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести в стране конференцию с участием Китая, США, Японии и европейских стран с тем, чтобы обсудить крупнейшие проблемы, а также определить меры, необходимые для повышения эффективности деятельности Всемирной торговой организации", - говорится в заявлении.

"Именно эти ориентиры будут фигурировать среди приоритетных в ходе председательства Франции в Группе семи, которое последует вслед за председательством Канады", - сообщает МИД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Макрон, Эмманюэль
Страны
США Китай Япония Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко в ходе запуска TANAP обвинил Россию в "злоупотреблении энергоресурсами"
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Умер кардиохирург Яков Бранд
4
В ДНР назвали информационным вбросом заявление Киева о разрушении дамбы завода в Торецке
5
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
6
В СК подтвердили опознание всех жертв столкновения катамарана и баржи на Волге
7
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости