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Пользователи Instagram сообщают о проблемах в работе соцсети

Экономика и бизнес
12 июня, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

По данным Downdetector, наибольшее количество жалоб поступает от жителей стран Европы, а также США и Бразилии

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© EPA/ROLF VENNENBREND

ТАСС, 12 июня. Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Согласно данным ресурса, около половины пользователей Instagram (45%) испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах, еще 27% наблюдают сбои в работе сайта сервиса, 26% не могут войти в свои аккаунты.

Судя по "карте сбоев", опубликованной на ресурсе, наибольшее количество жалоб на работу сети поступает от жителей стран Европы, а также США и Бразилии. В России большинство сбоев фиксируется в Центральном федеральном округе.

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