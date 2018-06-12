Пользователи Instagram сообщают о проблемах в работе соцсети

ТАСС, 12 июня. Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Согласно данным ресурса, около половины пользователей Instagram (45%) испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах, еще 27% наблюдают сбои в работе сайта сервиса, 26% не могут войти в свои аккаунты.

Судя по "карте сбоев", опубликованной на ресурсе, наибольшее количество жалоб на работу сети поступает от жителей стран Европы, а также США и Бразилии. В России большинство сбоев фиксируется в Центральном федеральном округе.