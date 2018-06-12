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Осака, Екатеринбург и Баку стали финалистами конкурса на проведение ЭКСПО-2025

Экономика и бизнес
12 июня, 21:40 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, июня. /ТАСС

Комиссия оценивала финансовые планы стран по проведению выставки, привлекательность темы ЭКСПО, место проведения и планы по использованию после мероприятия

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ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Города Осака (Япония), Екатеринбург (Россия) и Баку (Азербайджан) переходят в заключительный этап по выбору кандидатуры на проведение World Expo 2025 (ЭКСПО-2025), который завершится избранием принимающей страны в ноябре 2018 года. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Международного бюро выставок (МБВ) в ходе 163 Генеральной ассамблеи в Париже.

"Участники Генассамблеи одобрили рекомендации Исполнительного комитета МБВ по всем трем проектам ЭКСПО, которые были названы комитетом "жизнеспособными и соответствующими правилам МБВ". Рекомендации были выданы на основе работы комиссии, которая изучала проекты в марте - апреле этого года", - отмечается в сообщении.

Перед комиссией стояла задача оценить реалистичность каждого проекта ЭКСПО-2025. В частности комиссия оценивала финансовые планы стран по проведению выставки, привлекательность предлагаемой темы Экспо, место проведения и планы по его использованию после мероприятия.

Россия, Япония и Азербайджан представят свои проекты ЭКСПО-2025 делегатам Генеральной Ассамблеи в среду, 13 июня. Три страны будут продолжать продвигать свои проекты вплоть до 164-й Генеральной Ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года, на которой пройдет финальное голосование.

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