Сооснователь GitHub допустил продажу в будущем своего сервиса по изучению языков

ГАННОВЕР, 12 июня. /ТАСС/. Сооснователь платформы для совместной разработки программного обеспечения GitHub Скотт Чейкон допустил возможность продажи в будущем другого своего сервиса - платформы со специальными курсами для изучения иностранных языков Chatterbug. Об этом Чейкон рассказал в ходе выставки-ярмарки информационных и телекоммуникационных технологий CeBIT 2018 в Ганновере.

Корпорация Microsoft в начале июня договорилась о покупке GitHub за $7,5 млрд. Стороны планируют закрыть сделку до конца 2018 года.

"Я могу (продать Chatterbug когда-нибудь в будущем - прим. ТАСС), если посчитаю, что это поможет его развитию. Но сейчас я в этом не заинтересован", - сказал Чейкон. В настоящее время он сфокусирован на развитии сервиса и увеличении аудитории.

Сервис Chatterbug запустили осенью 2017 года. Помимо Чейкона, его создателями выступают бывший глава GitHub Том Престон-Вернер, экс-руководитель разработки GitHub Рассел Белфер и бывшая вице-президент по коммуникациям GitHub Лиз Кликенбирд.

CeBIT проводится в Ганновере ежегодно с 1986 года и является самой большой в мире платформой для демонстрации и внедрения новейших информационных и телекоммуникационных технологий и программного обеспечения в различных областях жизни человека. Среди участников - предприниматели, экономисты, компьютерные специалисты, политики, издатели. В этом году в выставке участвуют около 2,8 тыс. экспонентов из порядка 70 стран, включая Россию.