Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сооснователь GitHub допустил продажу в будущем своего сервиса по изучению языков

Экономика и бизнес
12 июня, 21:23 UTC+3 ГАННОВЕР ГАННОВЕР 12, июня. /ТАСС

В начале июня Microsoft договорилась о покупке GitHub за $7,5 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАННОВЕР, 12 июня. /ТАСС/. Сооснователь платформы для совместной разработки программного обеспечения GitHub Скотт Чейкон допустил возможность продажи в будущем другого своего сервиса - платформы со специальными курсами для изучения иностранных языков Chatterbug. Об этом Чейкон рассказал в ходе выставки-ярмарки информационных и телекоммуникационных технологий CeBIT 2018 в Ганновере.

Корпорация Microsoft в начале июня договорилась о покупке GitHub за $7,5 млрд. Стороны планируют закрыть сделку до конца 2018 года.

"Я могу (продать Chatterbug когда-нибудь в будущем - прим. ТАСС), если посчитаю, что это поможет его развитию. Но сейчас я в этом не заинтересован", - сказал Чейкон. В настоящее время он сфокусирован на развитии сервиса и увеличении аудитории.

Сервис Chatterbug запустили осенью 2017 года. Помимо Чейкона, его создателями выступают бывший глава GitHub Том Престон-Вернер, экс-руководитель разработки GitHub Рассел Белфер и бывшая вице-президент по коммуникациям GitHub Лиз Кликенбирд.

CeBIT проводится в Ганновере ежегодно с 1986 года и является самой большой в мире платформой для демонстрации и внедрения новейших информационных и телекоммуникационных технологий и программного обеспечения в различных областях жизни человека. Среди участников - предприниматели, экономисты, компьютерные специалисты, политики, издатели. В этом году в выставке участвуют около 2,8 тыс. экспонентов из порядка 70 стран, включая Россию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД ФРГ: достижение соглашения между Скопье и Афинами войдет в историю
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Умер кардиохирург Яков Бранд
4
В СК подтвердили опознание всех жертв столкновения катамарана и баржи на Волге
5
Источник: двое полицейских погибли при ЧП с катамараном на Волге
6
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости