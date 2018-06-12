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Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года

Экономика и бизнес
12 июня, 22:33 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 12, июня. /ТАСС

По словам турецкого лидера, первоначальная пропускная способность газопровода составит 16 млрд куб. м газа в год

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Pool photo via AP

АНКАРА, 12 июня. /ТАСС/. Первые поставки газа в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который был введен во вторник в эксплуатацию в турецком городе Эскишехир, начнутся в июне 2019 года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Энергетика является сферой сотрудничества, а не противостояния. TANAP - наглядное тому свидетельство. Ожидается, что первоначальная пропускная способность газопровода составит 16 млрд куб. м газа в год, 10 из которых пойдут в Европу. Первые поставки газа по TANAP к границе Греции планируется осуществить уже к июню 2019 года", - приводит агентство Anadolu слова турецкого лидера.

В церемонии открытия TANAP принимали участие президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, а также главы государств и правительств других стран. Турецкий лидер в ходе церемонии сообщил, что проект TANAP также называют "энергетическим Шелковым путем".

TANAP является составной частью Южного газового коридора (ЮГК), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Трубопровод протяженностью 1,85 тыс. км проложен от грузино-турецкой границы до границы Турции с Грецией. Пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м будут оставаться Турции, а 10 млрд куб. м транспортироваться на юг Европы по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), также входящему в систему "Южного газового коридора". Ранее сообщалось, что поставки газа в Европу намечены на 2020 год.

Общая стоимость проекта ЮГК, представляющего собой интегрированную систему газопроводов, включающую Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP, составляет $42 млрд.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Алиев, Ильхам Гейдар оглы
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