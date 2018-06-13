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Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию

Экономика и бизнес
13 июня, 0:10 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США предъявило во вторник обвинения пяти сотрудникам российской компании "Совфрахт" за поставки авиатоплива в Сирию в нарушение санкций, введенных американскими властями в отношении этой арабской страны.

Как отмечается в распространенном минюстом заявлении, обвинения предъявлены в суде столичного округа Колумбия Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой. Им вменяется в вину "сговор с целью обойти американские экономические санкции в отношении Сирии, в также осуществление денежных переводов в Сирию в долларах без получения на то разрешения министерства финансов США".

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