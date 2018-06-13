Россия представит свой проект проведения ЭКСПО-2025

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Российская делегация во главе с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым, представит в среду в Париже на 163-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок (МБВ) заявку на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

В российскую делегацию также входят министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак и 11-кратная чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Анжелика Тиманина.

Тема российской заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Российская делегация представит подробный мастер-план выставки, а также наглядно продемонстрирует концепцию "Умного города", который будет создан с применением передовых технологий на месте проведения ЭКСПО-2025.

Как сообщалось ранее, 12 июня участники Генассамблеи МБВ одобрили рекомендации Исполнительного комитета МБВ по всем трем проектам Экспо - Осака (Япония), Россия (Екатеринбург) и Азербайджан (Баку), которые были названы "жизнеспособными и соответствующими правилам МБВ". Рекомендации были выданы на основе работы комиссии, которая изучала проекты в марте - апреле этого года.

Перед комиссией стояла задача оценить реалистичность каждого проекта. В частности, комиссия оценивала финансовые планы стран по проведению выставки, привлекательность предлагаемой темы ЭКСПО, место проведения и планы по его использованию после мероприятия.

Страны будут продолжать продвигать свои проекты вплоть до 164-й Генеральной ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года, на которой пройдет финальное голосование.