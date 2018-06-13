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Губернатор японской префектуры Тогиги посетит Калужскую область до конца года

Экономика и бизнес
13 июня, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, товарооборот Японии с Калужской областью по сравнению с 2017 годом увеличился в 2,4 раза и в I квартале 2018 года превысил $87 млн

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ТАСС, 13 июня.  Губернатор японской префектуры Тотиги Томикадза Фукуда приедет в Калужскую область с рабочим визитом до конца 2018 года. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-секретарь губернатора Калужской области Ирина Плаксина.

"Глава префектуры Тотиги принял приглашение губернатора Калужской области. Мы ждем господина Томикадза Фукуда к концу этого года", - сказала Ирина Плаксина.

Рабочая поездка делегации Калужской области в Японию завершилась 10 июня. Итогом ряда встреч стали договоренности о сотрудничестве в сферах экономики и образования.

Ранее сообщалось, товарооборот Японии с Калужской областью по сравнению с 2017 годом увеличился в 2,4 раза и в I квартале 2018 года превысил $87 млн. Японская корпорация Mitsubishi Motors Corporation реализует в регионе инвестиционный проект по производству автомобилей в составе альянса PSA Peugeot-Citroen.

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