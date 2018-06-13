"Ъ": "Почта России" предложила перенести снижение пошлин на интернет-посылки из-за рубежа

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. ФГУП "Почта России" предлагает перенести снижение порога беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов с €1 тыс. до €200 с 2019-го на 2021 год, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, которые ознакомились с письмом генерального директора предприятия Николая Подгузова к вице-премьеру Максиму Акимову.

Согласно содержанию письма, пишет издание, Подгузов опасается остановки проекта с ВТБ по созданию 40 логистических распределительных центров за 35 млрд рублей из-за снижения выручки предприятия от посылок. Доходы "Почты России" от интернет-торговли, замечает "Ъ", в 2017 году составили 48 млрд рублей, или 30% от выручки, а доля на трансграничном рынке - 97%.

Снижение без изменения технологии взимания пошлин, говорится в письме, парализует таможенное оформление на существующей инфраструктуре ФГУПа.

По словам собеседника "Ъ", также у главы предприятия вызывает обеспокоенность и то, что лимит в 200 евро планируется ввести не на одну посылку, а на все отправления в течение месяца.

С 1 января вступил в силу таможенный кодекс ЕАЭС, который предписывает странам-участникам установить максимальный порог по беспошлинному ввозу на отметке в €500 в 2018 году, и €200 в 2019 году.

Ранее ТАСС сообщал также, что Минфин вместе с "Почтой России" создали систему, по которой при получении посылки, стоимость которой превышает порог, не требуется оплачивать квитанцию отдельно в таможенных пунктах.

"У нас есть планы сделать "Почту России" на первом этапе уполномоченным экономическим оператором с уплатой платежей. "Почта России" на основе соглашения с платформой встраивает возможность оплаты платежей в систему заказа на интернет-сайте. Дальше

"Почта России" будет вносить платежи за физическое лицо", - говорил тогда замглавы Минфина Илья Трунин.

Эксперимент планируют начать в этому году.