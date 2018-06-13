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"Ъ": крупнейшие российские НПЗ получат отрицательный акциз на нефть

Экономика и бизнес
13 июня, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Отрицательный акциз дополнят "плавающим акцизом", который должен частично защитить внутренний рынок от колебаний цен на нефть и курса рубля, пишет газета

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. В рамках борьбы с ростом цен на бензин крупнейшие российские НПЗ могут получить отрицательный акциз на нефть, пишет газета "Коммерсантъ", которой стали известны параметры завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Соответствующее предложение будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 14 июня, а через неделю - на заседании правительства, после чего должно быть внесено в Госдуму.

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"Критерием будет производство товарного бензина 5-го класса: заводам, у которых на него приходится более 10% первичной переработки, положен отрицательный акциз из расчета примерно 3 тыс. руб. на тонну перерабатываемого сырья", - приводит издание слова одного из собеседников, который добавил также, что такие условия будут действовать при нынешнем курсе рубля.

Заводам, у которых глубина переработки меньше, полагается отрицательный акциз "только для бензина" исходя из нормы выпуска в 10%. "Например, если завод перерабатывает 4 млн т сырья, но производит только 300 тыс. т бензина, он получит акциз исходя из объема переработки в 3 млн т", - поясняет "Коммерсант".

НПЗ, которые не производят товарный бензин, вообще не получат акциз - это, в частности, завод в Усть-Луге "Новатэка", Марийский НПЗ группы New Stream Дмитрия Мазурова и еще ряд предприятий.

Отрицательный акциз будет дополнен так называемым плавающим акцизом, который должен частично защитить внутренний рынок от колебаний цен на нефть и курса рубля. Так, если стоимость поставки на экспорт с учетом пошлины и затрат на транспортировку превышает текущую цену бензина или дизтоплива, бюджет вернет НПЗ половину разницы. Акциз будет рассчитываться на текущий месяц по результатам предыдущего.

С учетом этих инструментов налоговый маневр, как ожидается, должен привести к росту оптовой цены на бензин и дизтопливо только на 400 руб. на тонну в год (0,8%, или примерно по 0,3 руб. на литр). Однако рост цен на другие нефтепродукты может быть гораздо больше - не менее чем на 50% на битум и мазут, а также существенно на авиакеросин и судовое топливо, заключает издание.

Рост цен на бензин

По последним данным Росстата, цены на бензин в России выросли с начала года на 8%. Власти винят в этом нефтяников, которые, по их мнению, из-за высоких цен на нефть нарастили экспорт в ущерб поставкам на внутренний рынок.

Разгон цен на топливо заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно и отказалось от планов повысить их на 700 рублей с 1 июля.

Власти также договорились с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещали повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Инфографика Динамика цен на бензин в России

Динамика цен на бензин в России

Как росла средняя цена на бензин АИ-95 с 2004 года — инфографика ТАСС.

 

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