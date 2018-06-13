Производство автомобилей на Украине за 10 лет упало в 90 раз

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Украинские автозаводы в мае текущего года выпустили 442 автомобиля, что в 90 раз меньше показателей десятилетней давности. Об этом в среду сообщили в ассоциации "Укравтопром".

"В мае заводы Украины выпустили 442 автотранспортных средства. Такой объем производства в 90 раз меньше майского результата десятилетней давности", - констатировали в ассоциации.

По данным "Укравтопрома", показатели производства в сегменте легковых машин пятый месяц подряд формируют исключительно данные о крупноузловой сборке на заводе "Еврокар" в Закарпатье. В частности, в мае 2018 года там собрано 374 автомобиля, что на 39% меньше, чем в апреле этого года, а по сравнению с маем прошлого года объем выпуска легковых автомобилей упал на 43,5%. Производство автобусов в мае выросло на 17% к маю 2017 года и на 26% к апрелю текущего года, составив 63 единицы.

При этом в ассоциации добавили, что у них нет данных Кременчугского автомобильного завода, который не раскрывает информацию с августа 2016 года.

Как уточнили в "Укравтопроме", автопарк страны с января по май текущего года пополнили 65,9 тыс. легковых машин, из которых 33 тыс. новые, еще 32,9 тыс. с пробегом. Большинство новых автомобилей оборудовано дизельными двигателями. Немногим более 2% приходится на электромобили.