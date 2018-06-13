МЭА дало прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году

ТАСС, 13 июня. Международное энергетическое агентство (МЭА) представило первый прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году, который, по оценкам агентства, составит 1,4 млн барр./сутки. Об этом говорится в докладе агентства.

"На 2019 год наша первая оценка предполагает рост на 1,4 млн баррелей в сутки. Устойчивый экономический бэкграунд и предположение, что цены на нефть будут более стабильными - ключевые факторы прогноза", - говорится в докладе МЭА.

При этом рисками для такого прогноза МЭА называет возможный рост цен на нефть и нарушения поставок.

Прогноз роста спроса на 2018 год эксперты МЭА оставили на прежнем уровне в 1,4 млн барр./сутки.

В докладе также отмечается, что страны ОПЕК в мае 2018 года увеличили добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки - до 31,69 млн баррелей, выполнив условия Венской сделки на 158%. Рост обеспечили Саудовская Аравия, Алжир и Ирак, отмечается в документе. Впрочем, он был частично компенсирован падением добычи в Венесуэле, Нигерии и Ливии. Саудовская Аравия лидировала по росту добычи, нарастив производство на 100 тыс. баррелей - до 10,02 млн баррелей в сутки. При этом королевство по прежнему перевыполняет свою квоту в соглашении (минус 520 тыс. баррелей к принятому за базовый уровень октябрю 2016 года вместо 486 тыс. баррелей).

Страны "не ОПЕК" ухудшили исполнение сделки, исполнив в мае договоренности на 60% против 76% в апреле. Так, Казахстан нарастил добычу на 200 тыс. баррелей вместо сокращения на 20 тыс. Россия снизила добычу на 250 тыс. баррелей вместо оговоренных 300 тыс.

Ближневосточные страны - члены ОПЕК смогут в кратчайшие сроки нарастить добычу нефти на 1,1 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать выпадающие объемы нефти из Ирана и Венесуэлы, говорится также в документе.

По оценке МЭА, добыча в этих странах к концу 2019 года может оказаться на 1,5 млн баррелей ниже сегодняшнего уровня. "В случае с Ираном мы исходим из того, как экспорт страны сократился в период предыдущих санкций США. Мы также признаем, что эффект будущих санкций может быть гораздо шире", - пишут эксперты агентства. По их подсчетам, добыча Ирана может упасть на 900 тыс. баррелей, в Венесуэле, которая переживает падение добычи из за экономического кризиса, - примерно на 800 тыс. баррелей.

Самые большие свободные мощности, которые могут быть задействованы для оперативного наращивания производства, есть у Ирака, ОАЭ, Кувейта и Саудовской Аравии, подсчитали в МЭА. Совокупно они оцениваются в 1,14 млн баррелей в сутки.