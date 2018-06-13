Путин не планирует обсуждать с наследным принцем Саудовской Аравии выход из сделки ОПЕК

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать в четверг с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом выход России из сделки ОПЕК. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается выхода из сделки ОПЕК, не планируется это обсуждать", - сказал он.

Говоря об обсуждении проблематики нефтяных рынков в целом, Песков призвал дождаться встречи.

Наследный принц Саудовской Аравии прибывает в РФ на открытие чемпионата мира по футболу. Сборная его страны сыграет в первом матче с российской командой. Ожидается, что Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд посетят эту игру.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. На Россию приходится 300 тыс. баррелей. Соглашение действует с начала 2017 года и уже дважды продлевалось.

Однако благодаря сильному снижению добычи в Венесуэле и ряде других стран общий уровень исполнения сделки давно превысил 100%. В частности, в апреле он составлял 152%. На фоне перевыполнения договоренностей министры стран ОПЕК заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановлении добычи уже со второй половины 2018 года. Вопрос будет решаться на встрече в Вене 22-23 июня.