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"Газпром нефть" поставила современный битум для подготовки дорог к ЧМ-2018 в Петербурге

Экономика и бизнес
13 июня, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Как утверждают в компании, материал позволит повысить долговечность и качество асфальта в городе

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Битумные материалы были использованы для прокладывания дорожного покрытия в Санкт-Петербурге, в частности на Невском проспекте и подъездах к стадиону. Полимерно-битумные вяжущие материалы произвел и поставил оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Битумные материалы". Об этом сообщает компания.

"В числе объектов, где применялась битумная продукция "Газпром нефти" - Невский проспект, центральные городские улицы, подъезды к стадиону "Санкт-Петербург", транспортная развязка на набережной Макарова и мост Бетанкур через остров Серный, а также дороги к тренировочных базам, где будет проходить подготовка команд к матчам ЧМ-2018", - отмечает компания.

Кроме того, "Газпром нефть" поставила стыковочную ленту, которая используется для герметизации шва между асфальтными полотнами и стыкует асфальт и бордюрный камень.

В "Газпром нефти" утверждают, что их битум позволит повысить долговечность и качество асфальта в Санкт-Петербурге, так как при разработке основного связующего компонента учитывались климатические особенности Северо- Западного региона и интенсивность автомобильного движения. Это дает возможность улучшить свойства асфальтобетонного покрытия при высоких и низких температурах, повысить сопротивляемость к деформации, увеличить срок службы дорожного покрытия.

"Дороги, построенные с применением инновационной битумной продукции "Газпром нефти", ничем не уступают европейским, как по качеству и долговечности асфальтобетонного покрытия, так и безопасности", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов.

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