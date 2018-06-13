"Газпром нефть" поставила современный битум для подготовки дорог к ЧМ-2018 в Петербурге

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Битумные материалы были использованы для прокладывания дорожного покрытия в Санкт-Петербурге, в частности на Невском проспекте и подъездах к стадиону. Полимерно-битумные вяжущие материалы произвел и поставил оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Битумные материалы". Об этом сообщает компания.

"В числе объектов, где применялась битумная продукция "Газпром нефти" - Невский проспект, центральные городские улицы, подъезды к стадиону "Санкт-Петербург", транспортная развязка на набережной Макарова и мост Бетанкур через остров Серный, а также дороги к тренировочных базам, где будет проходить подготовка команд к матчам ЧМ-2018", - отмечает компания.

Кроме того, "Газпром нефть" поставила стыковочную ленту, которая используется для герметизации шва между асфальтными полотнами и стыкует асфальт и бордюрный камень.

В "Газпром нефти" утверждают, что их битум позволит повысить долговечность и качество асфальта в Санкт-Петербурге, так как при разработке основного связующего компонента учитывались климатические особенности Северо- Западного региона и интенсивность автомобильного движения. Это дает возможность улучшить свойства асфальтобетонного покрытия при высоких и низких температурах, повысить сопротивляемость к деформации, увеличить срок службы дорожного покрытия.

"Дороги, построенные с применением инновационной битумной продукции "Газпром нефти", ничем не уступают европейским, как по качеству и долговечности асфальтобетонного покрытия, так и безопасности", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов.