Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ИК "Норд Капитал" вошла в топ-20 международного рейтинга инвестфондов Barclay Hedge

Экономика и бизнес
13 июня, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В рейтинг включена стратегия компании, которая использует технологию обработки больших объемов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Инвестиционная стратегия российской финансовой компании ООО "Норд Капитал" по итогам первого квартала 2018 года вошла в топ-20 рейтинга Barclay Hedge (крупнейшая компания в сфере хедж-фондов и CTA - Commodity Trading Advisor, публикует рейтинги и индексы, показывающие доходность торговли на различных финансовых рынках - прим. ТАСС). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В частности инвестиционная стратегия "Норд Капитал" заняла 15-е место по доходности в категории "Трейдеры с диверсифицированным портфелем". В сообщении отмечается, что в рейтинг включена стратегия компании "NC3816", которая использует технологию обработки больших объемов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. Результат работы стратегии NC3816 по итогам первого квартала текущего года составил 13,95% в долларах.

В компании действует семиуровневая система риск-менеджмента: ограничен размер совокупной открытой позиции, частота сделок, возможное отклонение рыночной цены и др. Такая автоматическая проверка занимает меньше 20 мкс. Кроме того, риск-менеджеры компании контролируют работу системы на протяжении всей торговой сессии.

BarclayHedge - международная база данных инвестиционных фондов. Ресурс специализируется на составлении и публикации рейтингов эффективности работы институциональных инвесторов по всему миру. BarclayHedge, ранее известная как Barclay Group, была основана в 1985 году и состоит из группы исследователей, программистов и специалистов по управлению данными, имеющих опыт альтернативных инвестиций. Всего в рейтинге Barclay Hedge представлено более 500 инвестиционных стратегий, участники рейтинга ранжируются по доходности (NET). Результат стратегии NC3816 в 2017 году составил 39% после вычета комиссий.

ООО "Норд-Капитал" - инвестиционная компания, работающая в российской юрисдикции с 2003 года. С 2008 года является членом саморегулируемой организации НАУФОР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
2
В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск
3
"Амкар" не прошел лицензирование РФС и не сыграет в РФПЛ в следующем сезоне
4
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
5
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости