ИК "Норд Капитал" вошла в топ-20 международного рейтинга инвестфондов Barclay Hedge

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Инвестиционная стратегия российской финансовой компании ООО "Норд Капитал" по итогам первого квартала 2018 года вошла в топ-20 рейтинга Barclay Hedge (крупнейшая компания в сфере хедж-фондов и CTA - Commodity Trading Advisor, публикует рейтинги и индексы, показывающие доходность торговли на различных финансовых рынках - прим. ТАСС). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В частности инвестиционная стратегия "Норд Капитал" заняла 15-е место по доходности в категории "Трейдеры с диверсифицированным портфелем". В сообщении отмечается, что в рейтинг включена стратегия компании "NC3816", которая использует технологию обработки больших объемов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. Результат работы стратегии NC3816 по итогам первого квартала текущего года составил 13,95% в долларах.

В компании действует семиуровневая система риск-менеджмента: ограничен размер совокупной открытой позиции, частота сделок, возможное отклонение рыночной цены и др. Такая автоматическая проверка занимает меньше 20 мкс. Кроме того, риск-менеджеры компании контролируют работу системы на протяжении всей торговой сессии.

BarclayHedge - международная база данных инвестиционных фондов. Ресурс специализируется на составлении и публикации рейтингов эффективности работы институциональных инвесторов по всему миру. BarclayHedge, ранее известная как Barclay Group, была основана в 1985 году и состоит из группы исследователей, программистов и специалистов по управлению данными, имеющих опыт альтернативных инвестиций. Всего в рейтинге Barclay Hedge представлено более 500 инвестиционных стратегий, участники рейтинга ранжируются по доходности (NET). Результат стратегии NC3816 в 2017 году составил 39% после вычета комиссий.

ООО "Норд-Капитал" - инвестиционная компания, работающая в российской юрисдикции с 2003 года. С 2008 года является членом саморегулируемой организации НАУФОР.